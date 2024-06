El Punt Òmnia de la Seu lliura 167 certificats als participants dels 44 tallers del curs 2023-24

Lliurament dels certificats del Punt Òmnia a la Seu (Aj. la Seu)

El pati del centre cívic L’Escorxador ha acollit aquest dimarts l’acte de lliurament de certificats a les persones que han participat en els diferents tallers relacionats amb les noves tecnologies organitzats pel Punt Òmnia de la Seu d’Urgell. En total s’han lliurat 167 certificats que han estat lliurats per l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la tinent d’alcalde d’Acció Social, Christina Moreno, juntament amb la dinamitzadora del Punt Òmnia de la Seu, Ester Collado.

De setembre de 2023 a juny de 2024, el Punt Òmnia de la Seu ha impartit 44 tallers, en els quals hi han participat 260 persones i s’hi han realitzat 1.900 usos. Amb aquestes xifres, Ester Collado ha remarcat que en aquest darrer curs s’ha arribat quasi al mateix nombre de participants que abans de la pandèmia. “Vull agrair la seva implicació i confiança per haver realitzat algun dels tallers programats o realitzar consultes”, ha manifestat la dinamitzadora del Punt Òmnia.

En l’acte del lliurament de certificats, l’alcalde de la Seu ha lloat la tasca del Punt Òmnia que treballa per a evitar la bretxa digital dins la societat. “Volem agrair públicament la feina que porta a terme l’Ester Collado, dinamitzadora del Punt Òmnia de la Seu, ànima d’aquest projecte. També volem agrair a totes les entitats i col·lectius que col·laboren amb aquest servei que treballa per a la inclusió social i digital”.

A més a més de les formacions obertes a tota la ciutadania, en aquest darrer curs el Punt Òmnia ha format a membres d’entitats i col·lectius del municipi com la UEC, el SIEI la Salle, l’IFE i el SIEI de l’Institut Joan Brudieu, l’Aula Oberta de l’Institut La Valira, el Centre Claror, el Centre de Dia de Salut Mental, el Programa d’Inserció Laboral, l’Associació de Dones Confraresses de l’Alt Urgell, el SOC, les àrees d’Educació, Joventut i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’àrea d’Educació del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

Precisament respecte a la formació dels membres d’aquestes entitats i col·lectius, Christina Moreno ha remarcat que “en una societat cada vegada més tecnològica, totes les etapes vitals han de ser incloses en aquesta evolució, però que actualment ens trobem que hi ha una part de la societat que té moltíssims coneixements, mentre que n’hi ha una altra que necessita aquest reciclatge i actualització per a esdevenir també part activa de la societat. És per això, que a la Seu, amb el Punt Òmnia, juntament amb l’Ajuntament i la resta de professionals que estan al costat d’aquest projecte, són agents importantíssims per a aconseguir una societat més acollidora i comprensiva”.





Participació en projectes locals i nacionals

Durant aquest curs, el Punt Òmnia també ha estat part activa de diferents projectes que s’han portat a terme tant a la Seu d’Urgell com a nivell de Catalunya.

Així, s’ha participat en la recent celebrada quarta edició de Llegendària amb la realització i presentació pública d’un receptari multicultural, així com també ha col·laborat activament en la recent edició de la World Robot Olympiad Pirineu.

El Punt Òmnia també fa pedagogia de les TIC a través d’un podcast setmanal a Ràdio Seu i col·labora en el projecte Territori Digital Sostenible.

A nivell nacional, el Punt Òmnia de la Seu d’Urgell ha col·laborat en col·laboratoris de Catalunya: la presentació, juntament amb el jove alturgellenc Markus Urban, de l’assistent virtual Cati; i en la Jornada Dona TIC.





25 anys de Xarxa Òmnia Catalunya

Si enguany es compleixen 25 anys de la posada en marxa de Xarxa Òmnia a Catalunya, el Punt Òmnia de la Seu d’Urgell, ubicat al entre cívic L’Escorxador, en fa 22 que l’Ajuntament el va posar en funcionament al municipi.

Coincidint amb el 25è aniversari d’aquesta xarxa que treballa per a la inclusió social i digital de tot el conjunt de la societat arreu del país, el Punt Òmnia de la Seu ha rebut la dotació de nou material i remaquetació per part del Departament de Drets Socials de la Generalitat, en el marc de Mecanismes de Recuperació i Resiliència dels Fons Europeus Next Generation.

El material rebut es concreta en 9 portàtils, una impressora de paper, una impressora 3D, un dron, material de robòtica i unes ulleres de realitat virtual.