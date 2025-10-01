El cap de Govern participarà en la 7a Cimera de la Comunitat Política Europa a Copenhaguen

El cap de Govern, Xavier Espot, es desplaça a Copenhaguen per a prendre part activa de la 7a Cimera de la Comunitat Política Europea (CPE) que tindrà lloc dijous i que se centra, enguany, en la seguretat general a Europa en la realitat geopolítica actual. La capital danesa reuneix als màxims representants polítics europeus en aquest fòrum de diàleg per a afrontar els reptes comuns del continent i acordar respostes coordinades. Aquest vespre, Espot assisteix a la recepció de benvinguda oferta pel rei Frederic X i Maria de Dinamarca als líders polítics europeus.
Durant la jornada de treball de dijous, a més de les reunions plenàries amb els caps d’Estat i de Govern, en el marc d’aquesta Cimera, Xavier Espot participarà en la taula rodona “Migració – control efectiu dels fluxos migratoris”, moderada pels primers ministres de Bèlgica i del Regne Unit, així com en la reunió per al llançament de la Coalició Europea contra les Drogues.
El cap de Govern també tindrà l’oportunitat de mantenir trobades i reunions amb els seus homòlegs europeus. Espot es desplaça a Dinamarca amb el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, i amb l’ambaixador d’Andorra a la UE, Vicenç Mateu.