Salut investiga un possible brot de gastroenteritis que afecta a alumnes d’un centre educatiu

El Ministeri de Salut informa que ha activat els protocols davant de la notificació per part d’un centre educatiu d’un possible brot de gastroenteritis. Un cop feta la notificació, els tècnics del Ministeri s’han desplaçat al centre educatiu on han pogut constatar que hi ha diversos alumnes de classes diferents que presenten clínica gastrointestinal, tots ells de caràcter lleu.
Vista la situació, els tècnics han activat els protocols de l’Àrea de prevenció, promoció i vigilància de la salut i de l’Àrea de seguretat alimentària del Ministeri, per tal d’investigar els fets. En aquest sentit, es durà a terme una enquesta epidemiològica a totes les famílies del centre educatiu, així com recollida de mostres als alumnes amb símptomes gastrointestinals.
Davant d’aquesta situació, des del Ministeri recorden que cal assegurar la màxima higiene de mans i, en cas de presentar símptomes gastrointestinals, es recomana romandre a casa, extremar les mesures higièniques (rentat de mans) i acudir al metge si es requereix.
El Ministeri de Salut agraeix la col·laboració i la predisposició de les famílies i del centre educatiu durant la investigació.