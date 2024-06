El Canòlich Music presenta el cartell de la 12a edició i la web

Cartell de la 12a edició del Canòlich Music (organització)

Canòlich Music dona a conèixer avui dimarts els artistes que actuaran a la 12a edició: Sara Roy, Cesc Sansalvadó, Estenez Music i Ubuntu. El festival se celebrarà del 20 al 23 de novembre a la parròquia de Sant Julià de Lòria, amb el compromís d’unir el jovent en la vivència de la fe, la música i la cultura.

Sara Roy és una cantant i compositora catalana que porta des dels 12 anys en el món de la música. Durant la seva adolescència va formar part del grup de música infantil Macedònia i més endavant va participar al concurs “Factor X España” amb el grup Noah. Ha publicat un disc (‘(A)MAR’) i nombrosos senzills.

El cantautor Cesc Sansalvadó va decidir un bon dia deixar la feina de professor d’educació física i entregar-se a la seva passió per la música, per la via més directa: es va plantar a Barcelona i es va posar a cantar al metro sense ni tan sols deixar la maleta. Des de llavors, ha treballat cada oportunitat per a fer créixer i difondre el seu talent, fins a convertir-se en un dels artistes més prometedors del pop-folk català. Com a mostra, el seu primer disc ‘Homeward’ publicat aquest 2024.

Guillermo Esteban componia cançons per descarregar la fúria adolescent. Es va fer conegut com el raper Grillex però ara ha donat un gir a la seva carrera, començant de zero amb un nou nom, Estenez Music, i un missatge sobre el valor i la dignitat de ser cristià. Orgullós de la seva fe, aquest madrileny presentarà a Canòlich Music les cançons que ha estrenat durant el darrer any.

I els Ubuntu repeteixen al festival després de les bones sensacions que van deixar a l’edició passada. Aquest grup marista de Barcelona va néixer sense més pretensió que compartir la música a la Trobada Internacional de Joves Maristes de 2016 a Lió, però es van engrescar i, així, fins avui. Amb ells la missa del Canòlich esdevindrà una festa d’acció de gràcies.

A més del cartell d’artistes, Canòlich Music presenta el seu nou web. A https://canolichmusic.com/ s’hi pot trobar tota la informació sobre el festival, els músics convidats i les activitats que es duran a terme al llarg dels quatre dies. Amb una imatge renovada, que acompanya la imatge gràfica estrenada fa poc i un logotip redissenyat per a simbolitzar “la casa del Canòlich Music” on tothom hi cap i ningú no es queda endarrere.

El festival Canòlich Music arribarà aquest novembre a la dotzena edició. La seva trajectòria en creixement ha mantingut l’essència de crear un espai d’encontre i de comunicació entre els joves al voltant de la música i l’experiència de la fe cristiana.