Natxo Lezkano serà al Preolímpic amb Costa d’Ivori

El tècnic del BC Andorra, Natxo Lezcano (club)

El tècnic del Bàsquet Club Andorra, Natxo Lezkano, no atura els seus compromisos competitius, però, en aquesta ocasió, no amb l’equip del Principat. Lezcano torna, només per uns dies, a la banqueta de la selecció de Costa d’Ivori per tal de disputar el Preolímpic de bàsquet. Ho ha anunciat aquest dimarts, 11 de juny, el mateix BC Andorra a través de les xarxes socials i a la seva web.

“La selecció africana disputarà un dels 4 tornejos previs per a intentar aconseguir una de les places encara disponibles per als Jocs Olímpics de París d’aquest estiu. En concret, Costa d’Ivori viatjarà a Puerto Rico on s’enfrontarà en primera instància al Grup A amb Lituània i Mèxic. Al grup B de la mateixa seu competeixen els amfitrions, Itàlia i Bahrein.

Tots els tornejos es disputaran a les mateixes dates, del 2 al 7 de Juliol.

Lezkano però, s’incorporarà al combinat de Costa d’Ivori a finals d’aquesta setmana a Bèlgica on la selecció ja ha començat la preparació del torneig Preolímpic. Entre mig, diversos amistosos, un d’ells, a Madrid, davant la selecció de la República Dominicana on l’espera Jean Montero que aquesta temporada a estat a les seves ordres.

Un cop acabat el torneig, el tècnic seguirà les seves vacances abans d’incorporar-se de nou a la disciplina del BC Andorra per a iniciar la pretemporada 2024-2025.





Font: BC Andorra