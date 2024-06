Finalitzen els treballs de restauració del conjunt mural del Crist en estuc de l’església Sant Joan de Caselles

Aspecte actual de l’església de Sant Joan de Caselles (SFGA)

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha finalitzat l’actuació de restauració del conjunt mural del Crist en estuc de Sant Joan de Caselles. Els treballs, realitzats pels tècnics de l’àrea de Patrimoni Cultural i que han comptat amb l’assessorament del conservador Eudald Guillamet, van començar el passat mes de maig i han tingut una durada de cinc setmanes. La restauració integral de Sant Joan de Caselles s’emmarca dins de les línies acció del Ministeri de redescoberta del romànic.

“Aquests treballs de restauració s’emmarquen en la voluntat del Ministeri per a protegir el romànic andorrà. Hem començat amb les esglésies que formen part de la candidatura UNESCO sobre ‘Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra’, per a poder presentar aquesta candidatura a inicis del 2026”, ha relatat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell. Un cop finalitzada la intervenció a Sant Joan de Caselles, el departament de Patrimoni Cultural engegarà els treballs de restauració a les esglésies de Sant Miquel d’Engolasters i Sant Martí de la Cortinada, segons ha indicat Bonell.

La intervenció a l’església canillenca ha consistit en revisar en detall l’estat de conservació de tot el conjunt mural, així com els retocs realitzats l’any 1963. Concretament, s’hi han eliminat dues capes de pintura a la calç fent aflorar els carreus d’època gòtica que hi havia als laterals de la pintura mural, així com un tros de flor de lis a la part superior. També s’han harmonitzat les parts restaurades als anys seixanta del conjunt mural d’origen romànic amb la resta del monument, ajustant una mica més els tons del retoc. Al mateix temps, també s’ha fet el tancament d’esquerdes visibles en l’entorn del conjunt i d’algunes pèrdues de suport amb morter tradicional de calç i sorra.

Amb aquesta intervenció es dona per finalitzat el projecte de restauració de l’església de Sant Joan de Caselles, iniciat l’any passat amb l’adequació i il·luminació interior i exterior de l’església i una intervenció de conservació i restauració dels béns mobles i de l’interior del monument.

El Crist en estuc i el conjunt mural de Sant Joan de Caselles són un element característic del romànic andorrà i també pirinenc. El Crist va ser descobert sota de la tarima de l’altar en la intervenció que, entre els anys 1961 i 1963, van fer els historiadors de l’art Manel Humbert i Rafel Benet a les esglésies d’Andorra. La restauració feta en aquell moment garantia la conservació, però calia millorar-ne la lectura del conjunt, ja que els colors amb els quals van retocar el voltant del Crist eren massa pujats de to i no permetien fer-ne una lectura correcta.