El Canòlich Music 2025 arriba a Sant Julià amb “quatre dies de música, fe i convivència”

El Canòlich Music Festival torna aquest any amb més força que mai. Del 19 al 22 de novembre, el festival omplirà Sant Julià de Lòria de música, reflexió i germanor. Un espai únic on joves, famílies i comunitats podran compartir experiències a través de la música i la fe, en un ambient positiu i acollidor. El Canòlich Music s’ha consolidat com una de les cites més destacades del calendari cultural i pastoral d’Andorra. Durant quatre dies, es duran a terme concerts, tallers, testimonis, pregàries i activitats lúdiques, amb la participació d’artistes, educadors i grups provinents d’arreu dels territoris de parla catalana.
“El Canòlich Music és molt més que un festival: és un espai on la música parla de valors i esperança”, ha destacat l’organització, que remarca la importància de viure aquesta experiència com una trobada de fe, alegria i compromís. El festival manté el seu esperit d’obertura i col·laboració, amb el suport del Bisbat d’Urgell, el Govern d’Andorra, el Comú de Sant Julià de Lòria i diverses entitats i voluntaris que fan possible aquest esdeveniment any rere any.
Enguany el certamen comptarà amb la presència d’artistes molt reconeguts com Mariona Escoda; Cesc Sansalvadó; Sal 150 i Praiselord Group Music.
Més informació a: www.canolichmusic.com.
