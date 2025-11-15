La Fundació ONCA presenta “Paisatges de l’ànima”, una experiència sonora immersiva inspirada en la natura d’Andorra

La Fundació ONCA estrenarà, el dijous 27 de novembre, a les 20.30 hores, a la sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, Paisatges de l’ànima, un espectacle sorprenent i trencador que s’allunya del format habitual de la formació per a endinsar-se en una proposta interdisciplinària i immersiva. L’obra, amb una durada aproximada de 45 minuts, combina instruments acústics i electrònica en viu per a traçar un viatge interior a través del so i de la llum.
Inspirada pels paisatges naturals d’Andorra, la proposta gira al voltant de quatre moviments: Anthropos, Physis, Gea i Ouranos, que exploren simbòlicament la relació entre l’ésser humà i el món natural. En aquest entorn sonor híbrid, on s’esvaeix la frontera entre allò orgànic i allò tecnològic, la muntanya esdevé un espai de retorn a l’essència i al silenci interior.
Amb una formació instrumental poc convencional –flauta, viola, violoncel, teclats, percussió i electrònica en viu-, Paisatges de l’ànima, compta amb la participació de músics del país i amb la col·laboració del col·lectiu Fonorama, format per Kic Barroc, Lluís Casahuga i Toni Gibert, aquest darrer és també l’encarregat de la composició i de la direcció artística de la proposta.
Una proposta per a connectar amb el públic des d’un altre lloc
Paisatges de l’ànima no és només un concert, és una experiència sensorial que convida al públic a fer una pausa i a connectar amb la seva interioritat, a escoltar els diàlegs dels paisatges i la música. Una iniciativa que aposta per la creació contemporània, el talent local i l’exploració de nous llenguatges artístics dins el marc de les propostes de la Fundació ONCA.
Toni Gibert, director artístic de Paisatges de l’ànima, descriu la proposta: “és un privilegi poder jugar amb la riquesa de les sonoritats dels paisatges d’Andorra. Esperem que el diàleg que proposem us descobreixi algun racó de l’ànima que encara roman connectat a la natura.”
32a Temporada Fundació ONCA 2025
CONCERT PAISATGES DE L’ÀNIMA
Dijous, 27 de novembre, a les 20.30 hores
Sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany
Venda d’entrades a www.onca.ad a un preu de 10 euros.
Fitxa artística
Composició i concepte escènic: Fonorama
Direcció artística i composició: Toni Gibert
Intèrprets:
- Lluís Casahuga (composició i electrònica en viu)
- Kic Barroc (composició i teclats)
- Ester Sànchez (flauta travessera)
- Elias Porter (viola)
- Manuel Martínez del Fresno (violoncel)
- Kike Pérez (bateria i percussió)
- Disseny de llums: Xavier Dallerès i Fonorama
- Assessorament artístic: Judit Gaset
- Producció: Fundació ONCA i Fonorama