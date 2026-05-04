El càlcul previ de l’IPC d’abril el situa en el +4,9%

La variació interanual estimada de l’IPC del mes d’abril del 2026 és del +4,9% segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, augmentaria vuit dècimes respecte a l’IPC del mes de març del 2026 (+4,1%).
Aquest comportament s’explica, principalment, per l’augment dels preus del grup “Transport”. En molta menor mesura, també ha contribuït l’augment dels preus del grup “Aliments i begudes no alcohòliques”, i, en sentit contrari, els grups “Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles” i “Béns i serveis diversos”, contribuint a moderar la inflació.
Aquest mes, la variació mensual avançada de l’IPC se situa al +1,2%, i el grup que més destaca pel seu increment és “Transport”. En menor mesura, també han contribuït els grups “Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles”, “Aliments i begudes no alcohòliques” i “Béns i serveis diversos”.
Respecte als països dels voltants, l’IPC avançat d’Espanya a l’abril s’eleva al 3,2%, una xifra que, en cas de confirmar-se, disminuiria dues dècimes respecte del mes anterior. En el cas de França, l’IPC avançat és del 2,2%. Si es confirma, suposaria un augment mensual de cinc dècimes.