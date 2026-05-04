Detingut un home amb un positiu de 3,37 que havia tingut un accident i havia fugit del lloc dels fets

La Policia ha detingut, aquest cap de setmana, a Encamp, un conductor de 63 anys amb una taxa d’alcoholèmia de 3,37. L’home va tenir un accident de trànsit de danys materials contra un altre vehicle dissabte a la tarda a la carretera dels Cortals i va fugir del lloc dels fets. La Policia el va controlar minuts després i el va arrestar un cop se li va practicar la prova d’alcoholèmia.
Aquesta, és una de les sis persones detingudes els darrers dies per conduir sota els efectes de l’alcohol. Segons ha informat el servei de Policia, les altres cinc tenen entre 21 i 44 anys i van ser controlades amb positius de 0,87 a 1,48.
Un altre conductor, de 53 anys, ha estat detingut la passada nit, a la frontera del riu Runer, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per conduir amb el permís suspès.