Castellciutat recupera les caramelles i anima tothom a afegir-s’hi

Caramelles a Castellciutat (RàdioSeu)

Castellciutat recuperarà enguany la tradicional cantada de caramelles, després de quatre anys de pausa causada per les restriccions per la COVID. La darrera vegada que es van poder dur a terme va ser al 2019. Per això, el grup de Caramellaires ha animat els veïns i veïnes a participar dels assajos i, si s’escau, a afegir-hi nous cantaires. El primer assaig l’han programat per aquest diumenge, 12 de febrer, a les 7 del vespre al Local Social.

Els Caramellaires han tramès una carta a les llars del poble en la qual recorden que a Castellciutat les caramelles són una tradició centenària, datada des de l’any 1908, i que mai no s’havien deixat de fer fins a la irrupció de la recent pandèmia. Consideren que “ara és el moment de recuperar-les” perquè han esdevingut “un orgull de poble, que ens uneixen, ens fan sentir comunitat i ens fan ser pinya”, perquè entenen que “no s’ha de deixar perdre aquesta tradició”.

Per a aconseguir-ho, assenyalen que és necessari “tothom: homes i dones, nens i nenes, gent jove i gent gran”. I hi afegeixen que apropar la música a les cases del nucli “és una manera d’amenitzar el dia de Pasqua i demostrar que ens importeu i que ens ve de gust desitjar-vos una bona Pasqua”. A tot plegat hi afegeixen que aquesta tradició ha permès que el poble, fins i tot, tingui “el luxe i l’honor de tenir una havanera pròpia: ‘L’Havanera de Castellciutat’“.

Així, els organitzadors animen la població a tornar a sumar la màxima varietat possible de veus, per tal que tothom hi aporti el seu granet de sorra i per a seguir garantint així la continuïtat de la tradició, “tot compartint el dia de Pasqua envoltats d’havaneres i sardanes”.