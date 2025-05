Arnau Soldevila acaba 6è a la Vertical de l’Skyrace de Monte Zerbion, a Itàlia

Arnau Soldevila en plena competició (FAM)

Doble participació dels corredors de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) en l’Skyrace de Monte Zerbion, a Itàlia. Arnau Soldevila, en la distància vertical ha finalitzat sisè. Per la seva part, Ariadna Fenés, en la distància Sky de 22 quilòmetres s’ha hagut de retirar en el quilòmetre 7.

Només començar el dia i abans de la sortida, les sensacions per a Ariadna Fenés no eren les millors. Tot i això, la corredora de la FAM ha sortit a donar-ho tot, en un exigent recorregut que tenia per davant amb 22 quilòmetres de distància i 2200m+. Les sensacions no eren gens bones en el recorregut, i amb una decisió dura, però intel·ligent, Fenés ha decidit retirar-se en el quilòmetre 7, per a no posar en perill futurs compromisos.

Per la seva part, Arnau Soldevila ha tornat a demostrar en la distància vertical amb 9,5km + 2200m+ que té la mida agafada. Recuperat de la seva lesió, està duent a terme un treball progressiu que cerca estar en el seu millor estat de forma en el Campionat d’Europa del juliol. El corredor de la FAM ha acabat en una meritòria sisena posició final amb un temps de 1:38:56.53, a poc més de 10 minuts de Daniel Thedy, que ha aconseguit la victòria final.





Vertical 9,5km 2200m+

1.- Daniel Thedy. ITA. 1:28:45.71

2.- Marcello Ugazio. ITA. 1:31:28.72

3.- Damiano Lenzi. ITA. 1:32:52.98

6.- Arnau Soldevila. AND. 1:38:56.53

SkyRace 22km 2200m+

1.-Lucille Germain. FRA. 2:40:21.93

2.- Denisa Dragomir. ROU. 2:45:08.92

3.- Fabiola Conti. ITA. 2:48:20.56

DNF.- Ariadna Fenés. AND.