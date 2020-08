El Bàsquet Club Andorra escull el Pas de la Casa per realitzar part de la pretemporada

El Bàsquet Club Andorra ha escollit de nou les instal·lacions esportives del Pas de la Casa per realitzar part de la pretemporada d’enguany. Des d’ahir dilluns i fins demà dimecres els jugadors del BC Andorra allotjats al Pas de la Casa utilitzaran les instal·lacions del Centre Esportiu on aquest dimarts han estat rebuts per part del Conseller de Joventut i Esports del Comú d’Encamp, Xavier Fernàndez.

Xavier Fernàndez ha agraït al President del Club Gorka Aixàs que hagin confiat de nou amb les instal·lacions de la parròquia per preparar la temporada i ha recordat que “treballem per consolidar la parròquia com una destinació de turisme esportiu i els acords de col·laboració amb entitats esportives d’elit com el MoraBanc Andorra sumen molt positivament”, el Conseller ha explicat que es preveu la signatura del conveni de col·laboració en les properes setmanes amb les mateixes condicions econòmiques que l’any anterior però adaptant les accions promocionals a la nova situació per la COVID-19.

Per la seva part Gorka Aixàs, President del club esportiu ha agraït al Comú d’Encamp el tracte rebut i que una vegada més hagin pogut realitzar la pretemporada al Pas de la Casa, “un lloc privilegiat per a qualsevol equip professional i que és una sort poder entrenar amb alçada i més fer-ho a casa nostra”. Aixàs ha desitjat que es pugui repetir per a les properes temporades, i que a més a més els pugui anar igual de bé com va anar la temporada anterior.

El Club ha fet entrega d’una samarreta signada i el Comú d’Encamp d’una pilota commemorativa com a Vila Europea de l’esport 2020.

El Bàsquet Club Andorra jugarà el segon Trofeu Vila d’Encamp, el partit amistós amb el Barça, demà dimecres a les 19 h de la tarda, a porta tancada per motius de seguretat sanitària per la COVID-19, però amb la retransmissió en directe per Andorra Televisió i Barça TV, així com les corresponents plataformes d’internet.