El cribratge de retorn a l’escola comença l’1 de setembre i s’allargarà fins al 12 de setembre

El cribratge de retorn a l’escola s’inicia el dilluns 1 de setembre i s’allargarà fins al 12 de setembre. Les proves s’efectuaran en l’stoplab que s’habilitarà a l’aparcament Centre Ciutat d’Andorra la Vella (aparcament vertical al costat de l’edifici del Govern). La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, han afirmat que l’objectiu principal del cribratge és el retorn als centres educatius amb les màximes garanties sanitàries i amb la màxima normalitat possible. Tots dos han coincidit que el retorn que es va fer al mes de juny ha aportat experiència en l’aplicació dels protocols preventius dins dels centres educatius.

El cribratge és voluntari per a tots els estudiants i per a tot el personal dels sistemes educatius. Es preveu que unes 11 mil persones es facin les dues proves (el test ràpid i la prova TMA) en el mateix moment a les 10 taules que s’habilitaran a l’aparcament vertical. Tal com ha apuntat Martínez Benazet, el cribratge escolar oferirà un mostreig de la situació epidemiològica de la població i permetrà adoptar les mesures de prevenció escaients per evitar la transmissió.

Els estudiants o el personal dels centres que iniciïn el curs escolar sense haver-se cribrat, hauran de prendre mesures preventives addicionals, com el port de la mascareta a les aules o mantenir una distància física fins que hagin passat 14 dies (el període estimat com a incubació de la malaltia) o presentin un certificat de les proves diagnòstiques.

El Ministeri de Salut contactarà amb les persones a qui es detecti un resultat positiu en la prova TMA i se seguirà el procediment d’actuació per als casos de SARS-CoV-2. Aquest procediment inclou l’aïllament de la persona afectada, la cerca de contactes en l’eventual període de transmissió i l’aïllament d’aquests contactes. Els resultats negatius en la TMA, així com els resultats de la serologia es comunicaran directament a les famílies per mitjans telemàtics.

El curs escolar s’inicia per als alumnes de primera ensenyança el dia 9 de setembre, el dia 11 de setembre per als alumnes de sixième del sistema educatiu francès i el 14 de setembre per als alumnes de segona ensenyança, batxillerat, formació professional, programa Focus 16-20 i programa Fent Camí. La Universitat d’Andorra inicia l’activitat a les aules el 9 de setembre.