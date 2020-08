Andbank referma la seva col·laboració amb l’equip femení de trial Andorra Women Trial Team

Andbank i l’equip Andorra Women Trial Team, el primer equip femení de trial del país, han formalitzat la seva col·laboració, tot i que ja es va presentar fa unes setmanes l’equip al complet. Amb aquesta reafirmació, Andbank pren el compromís de col·laborar amb tot el suport logístic i material necessari per al seu desenvolupament.

A l’acte han assistit Josep M. Cabanes, Sots-director general Banca País d’Andbank, el secretari del Moto Club Pirineu, Josep Punti, i l’entrenador de l’equip, Oriol Pi, així com les noies que en formen part, Lola Gabriel, de 12 anys; Aitana Núñez i Laia Pi, de 14; i Maria Font i Alèxia Lladó, de 16, que han vingut acompanyades de tres de les motos Sherco amb les quals participen actualment.

L’Andorra Women Trial Team va sorgir de la col·laboració del Moto club Pirineu amb 4 T Motos arran de veure la necessitat de formar un equip des de la base. L’equip, que es va crear a principi d’any, va haver d’endarrerir la presentació a causa de la crisi sanitària derivada de la Covid-19.

L’equip de noies ja va començar a competir i ha presentat els resultats obtinguts fins al moment. Cal destacar la primera posició de Laia Pi al Campionat d’Espanya T2 o la primera posició de Maria Font al Campionat d’Espanya TR2.

El secretari del Moto Club Pirineu, Josep Punti, ha destacat que «el rerefons d’aquest projecte és poder evolucionar i estar presents en els principals campionats». L’entrenador de l’equip, Oriol Pi, ha afegit que «els entrenaments són a llarg termini. Les que s’acaben d’iniciar han de seguir progressant i les més experimentades el seu objectiu ara és aconseguir resultats». També, ha anunciat les pròximes competicions de l’equip: el campionat d’Andorra, el campionat de Catalunya, el campionat d’Espanya i, a més, el mundial on participarà la Laia Pi.

Segons Josep M. Cabanes “És ben sabut que Andorra té una gran tradició motorista, per això moltes estrelles han vingut a conèixer el nostre país i moltes s’han quedat, i per això era necessari formar aquest equip de joves corredores, per ampliar l’esperit motorista a tots els nivells”. I ha afegit que “tant els Clubs com la Federació, els seus 35 anys de vida, han demostrat amb escreix la magnífica tasca que han dut a terme”.