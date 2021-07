El Balança heu de tenir cura de la vostra salut del 5 a l’11 de juliol

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Un assumpte familiar, una història que sembla un autèntic culebrot, pot acabar amb la teva paciència. La millor opció és distanciar-te per a poder raonar. En el treball no estàs en el teu millor moment per a afrontar discussions. No t’enfrontis.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Els amics et proposaran un pla fantàstic, però pot ser que no sigui el que més et convingui, si tens una sortida familiar. En el treball, hauràs d’assumir situacions molt delicades sense piular. Relaxa’t perquè tot és temporal i pel teu bé.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Evita donar la teva opinió, sobretot si es tracta d’un tema sentimental. Deixa que cadascú assumeixi el seu treball emocional i tu ocupa’t del teu. En el treball no forcis les circumstàncies, deixa que les coses flueixin serà millor.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Gaudeix de tot el que la vida t’ofereix, hi haurà alguna cosa que et farà pensar molt en el valor que has de donar-li al que tens. En el treball el que desitges arribarà en el moment que et relaxis, la providència et reserva alguna cosa molt especial.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

La sinceritat serà el teu millor argument en una situació sentimental. Aquest no és el millor moment per a prendre una decisió. En el treball no perdis energia ni temps en assumptes que no t’incumbeixen. Viu l’aquí i l’ara amb més consciència.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Pots descobrir que els teus sentiments cap a algú estan canviant i el que el teu cap no entenia, el teu cor ja ho sabia. En el treball alegra’t, estàs a punt de superar una situació. Confia en el teu instint, en els senyals que la vida et posa per davant.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

La confiança que dius dipositar en una persona que estimes ha d’ajudar-te a creure més en l’amor. Demostra la teva maduresa sent coherent. Cuida la teva salut. El sol i mercuri estan en el sector del treball i es tracta d’aprofitar-ho.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

La seducció està en la llista de les teves prioritats aquests dies, la teva líbido es dispara i només et dóna per pensar en una cosa: apassionar-te. Treball: aquests dies et proposaran una col·laboració que pot canviar les teves perspectives, i decideixis canviar d’horitzons.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Valora tot el que has après respecte a l’amor i posa en pràctica els seus ensenyaments. D’aquesta forma sabràs el que vols, el que et convé i deixaràs de perseguir impossibles. En el treball, un company et donarà una opinió que no t’agradarà, no en facis cas.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Deixa en mans de les persones que t’estimen algunes decisions respecte a plans familiars; pot ser que tot surti millor del que creies. En el treball evita voler ser el protagonista. Aquests dies pots provocar tensions.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Evita els retrets a la teva parella pel que, suposadament, has fet per ella. Tracta de valorar el positiu de la vostra unió i el que falla, millorar-ho. Treball: setmana de múltiples favors. Fes-ho de bon rotllo i millor no crear tensions.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Si estàs vivint en un núvol, segueix amb el teu romanç però no desatenguis altres assumptes més trivials que formen part de la teva vida quotidiana. Treball: pot ser que t’instin a posar-te les piles, sobretot si estàs en un lloc de cara al públic.