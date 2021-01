El 91% de la població desconeix el preu del m3 d’aigua

El 90% de les persones creuen en el canvi climàtic i pensen que és l’hora d’actuar, segons l’enquesta “Recurs hídric i estratègies d’adaptació al canvi climàtic” realitzada per l’Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra. Ara bé, un 91% de les persones enquestades desconeix el preu del m3 d’aigua, un 84% la quantitat que n’utilitza a casa i el 61% el que paga en aquest concepte.

En un hipotètic context d’escassetat, les persones enquestades consideren que s’hauria de donar prioritat d’accés a l’aigua al sector domèstic, seguit de l’agricultura, la producció hidroelèctrica, el sector serveis i la producció de neu.

A l’hora de plantejar estratègies d’adaptació al canvi climàtic a Andorra, les persones enquestades prioritzen reduir les pèrdues d’aigua de la xarxa i fomentar l’estalvi en tots els sectors, seguit de limitar el creixement urbà i fomentar l’educació sobre el canvi climàtic i els recursos hídrics. També anomenen la promoció d’una gestió activa dels boscos per evitar l’impacte de sequeres estivals (malalties, incendis) i diversificar les activitats turístiques de muntanya per ser més independents de la neu. Així mateix, es planteja fomentar la recol·lecta d’aigües pluvials per a rec, limitar el creixement turístic, fomentar l’ecoturisme i incrementar el control i la informació sobre el consum d’aigua en hotels. Finalment, les últimes estratègies que es plantegen són, proporcionar major informació als usuaris sobre el consum d’aigua domèstic i fomentar la construcció de preses per augmentar la capacitat d’estocatge.