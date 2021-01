Títol: Los Bridgerton

Durada: 60 minuts.

Gènere: Drama, històric, romàntic.

Direcció: Chris Van Dusen, Shonda Rhimes

Intèrprets: Phoebe Dynevor, Rege-Jean Page, Julie Andrews

Temporades: 2 Capítols: 8

Sinòpsi:

Els Bridgerton és una sèrie que explica, des d’una perspectiva feminista, una història d’amor durant el període de Regència al Regne Unit. La ficció indaga en les vides riques, divertides, tristes, sexuals, magnifiques i fins i tot solitàries de les dones i homes de l’alta societat londinenca. Tot això, es relata des de la posició de la poderosa família Bridgerton.

Daphne Bridgerton és la filla gran de la poderosa família Bridgerton. Les perspectives de Daphne davant de seguir els passos dels seus pares i trobar l’amor veritable són esperançadores. Però tot comença a enfonsar-se quan surt a la llum un diari replet d’escàndols sobre l’alta societat escrit per la misteriosa Lady Whistledown que llança calúmnies sobre Daphne. Per acabar amb ella, s’aliarà amb el rebel Duc de Hastings, el solter més desitjat de la temporada, per guanyar així la creixent batalla d’enginy per triar les expectatives socials sobre el seu futur.