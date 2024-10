El fenomen del “true crime”: Què és i en què consisteix?

El “true crime”, un fenomen que té cada cop amb més adeptes (Getty images)

En els darrers anys, el gènere del true crime s’ha convertit en un dels fenòmens més destacats en el món dels mitjans de comunicació i l’entreteniment. Programari, pòdcasts, llibres i documentals han captivat a una àmplia audiència amb relats de crims reals i misteris sense resoldre. Però, què és exactament el “true crime” i quin és el seu atractiu?

El “true crime”, o crim real, és un gènere narratiu que se centra en crims reals i casos judicials. A diferència de la ficció, que es basa en històries inventades, el “true crime” examina els crims reals, les seves causes, els seus protagonistes i les seves conseqüències. Aquest gènere abasta una àmplia gamma de formats, incloent-hi llibres d’investigació periodística, documentals, pòdcasts, sèries de televisió i fins i tot jocs de taula.

Una de les claus de l’èxit del “true crime” és la fascinació humana per el que és desconegut i la curiositat per a comprendre les motivacions humanes més fosques. A més, el gènere proporciona una manera de connectar-se amb la realitat d’una manera que altres formes d’entreteniment no poden oferir. Els crims reals i els casos judicials ofereixen una visió del comportament humà en situacions límit, explorant temes com la moralitat, la psicologia criminal i la justícia.

Una de les primeres obres populars de “true crime” va ser “In Cold Blood” de Truman Capote, publicada el 1966, que va narrar el brutal assassinat d’una família a Kansas. Des de llavors, el gènere ha crescut en popularitat i diversificació, amb casos com el de Ted Bundy, Jeffrey Dahmer i casos més recents com el de la desaparició de Madeleine McCann, l’assassinat del policia local de Barcelona o el cas Asunta Basterra, entre d’altres.

Els documentals de “true crime” s’han convertit en una part integral de la cultura popular, amb produccions com “Making a Murderer”, “The Jinx” i “Tiger King”, que han captivat audiències de tot el món amb les seves trames intricades i emocionants. Els pòdcasts també han jugat un paper crucial en la popularització del gènere, amb sèries com “Serial” i “My Favorite Murder” que han aconseguit milions de seguidors.

No obstant això, el “true crime” no està exempt de crítiques. Alguns argumenten que pot glorificar els criminals o explotar la tragèdia per a l’entreteniment. També s’ha qüestionat si pot tenir un impacte negatiu en les famílies de les víctimes o en els processos judicials en curs.