El 2 d’octubre s’obrirà el centre de dia d’Escaldes

Jordi Fernández, director de la Creu Roja (ATV)

En base a les dades que va recollir el projecte Aptitude, la Creu Roja calcula que unes 5.000 persones grans podrien necessitar algun tipus d’acompanyament, com ara els centres de dia. S’ha previst que el que estan adequant a Escaldes-Engordany finalitzi les obres en dues setmanes i arranqui el 2 d’octubre. Es vol combatre, així, la creixent soledat que pateixen.

El nou centre de dia d’Escaldes-Engordany comptarà amb un espai destinat a practicar la motricitat i l’exercici físic just al costat de la porta d’entrada. A continuació, hi haurà un espai per al descans i, al fons, les taules perquè els usuaris puguin fer els àpats. Seguint la dinàmica dels altres centres, s’oferirà esmorzar, dinar i berenar. Hi ha una cuina que sobretot servirà per a preparar i servir els plats.

També hi haurà un espai reservat per a la infermeria i les cures i una terrassa. Es tracta de l’espai exterior més gran que tindrà l’entitat entre tots els centres de dia, una zona a l’aire lliure que pensen que pot aportar un gran valor afegit. L’organització ressalta que la meitat del cost de les instal·lacions, que venen a ser 150.000 euros, prové del copríncep francès. En total hi treballaran 12 professionals.

Jordi Fernández, director de la Creu Roja, detalla que “una infermera vetllarà per ells tot el dia. Hi haurà una terapeuta ocupacional que sobretot farà els tallers cognitius, manualitats, tallers de memòria i jocs. Després hi haurà la fisioterapeuta que treballarà la motricitat, tant a nivell de sessions grupals com individuals, i evidentment, auxiliars d’infermeria i el podòleg. Tenint ja tres centres, es vol fer més activitats conjuntes.”

Amb aquestes noves instal·lacions, la Creu Roja tindrà 88 places en centres de dia. Un dels objectius del nou projecte és atendre les 17 persones que estan en llista d’espera segons ha notificat Afers Socials i n’hi ha un centenar més que esperen una plaça en residències de 24 hores. Precisament l’entitat tenia un avantprojecte per a impulsar-ne una, que està aturat per manca de finançament. Tot i això, es mostren oberts a col·laborar sigui com sigui per a donar resposta a la demanda creixent.