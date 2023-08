El descens de la Copa del Món de BTT, per a Dapréla i Hoffmann

Thibaut Dapréla sent felicitat pel públic pel seu triomf en el descens de la Copa del Món de BTT (Pal Arinsal)

Thibaut Dapréla i Nina Hoffmann han estat els grans vencedors del descens de la Copa del Món de Pal Arinsal que s’ha disputat avui dissabte, 26 d’agost, entre el Pic del Cubil i Fontanals. La meteorologia ha posat a prova durant tota la jornada tant als riders com a l’organització.

Ja ahir al vespre, davant la previsió meteorològica, es va optar per un canvi en el programa i el format, passant directament a la disputa de les finals i avançant a les 9 hores del matí la primera cursa. Tot i això, la pluja i el vent han aparegut a primera hora del matí i han obligat a ajornar les proves a les 14.30 hores. Finalment, s’han pogut desenvolupar les finals Elit i, malgrat les pluges intermitents durant els dos descensos, els espectadors han omplert Fontanals i s’ha viscut un gran ambient.

El rider francès de l’equip Commencal, Thibault Dapréla, ha aconseguit la victòria per només una dècima davant l’incombustible Greg Minaar, en una cursa en què les pluges intermitents han condicionat a alguns riders més que a d’altres, com ara els més ràpids de la jornada d’ahir, el resident a Andorra Loïc Bruni (22è), el guanyador del descens a Pal Arinsal de l’any passat, Loris Vergier (46è), o el fins ahir líder de la general, Jackson Goldstone (57è). Dapréla ha completat la seva baixada en 2’46’’455, un temps que ha deixat a només 121 mil·lèsimes a Minaar. “Estic molt content i és un plaer tornar a guanyar i marcar bons punts per a la general”, ha exposat el francès. El canadenc Finn Iles ha pujat al tercer calaix del podi i l’ha servit per a situar-se líder de la classificació general, en la qual Goldstone és segon i Iles tercer.

Pel que fa a la final Elit femenina, l’alemanya Nina Hoffmann ha assolit el seu primer triomf de la temporada per davant de la flamant campiona del món i líder de la general, Valentina Höll. Hoffmann ha executat una baixada perfecta (3’09’’755) amb la qual ha deixat Höll a gairebé tres segons. “Estic feliç d’haver assolit una molt bona baixada”, ha declarat l’alemanya després del triomf al Principat, abans d’assegurar que “m’encanta Andorra, sempre hi ha molt bon ambient”. La britànica Tahnee Seagrave ha completat el podi del descens femení a 4’’1 de la Hofmann, que es manté tercera d’una classificació general on Höll amplia el seu lideratge per l’absència a Andorra de la seva perseguidora, Camille Balanche.





Jornada de diumenge

Pal Arinsal tancarà demà la Copa del Món de BTT 2023 amb les curses de cross-country olímpic (XCO) Elit i U23. Està previst que l’acció arrenqui a les 9 hores amb la prova U23 femenina, que anirà seguida de la masculina (11 hores), mentre que a les 13 hores i 15.30 hores es duran a terme les curses Elit que serviran com a colofó de la Copa del Món de Pal Arinsal. Entre els riders destacats del cross-country, hi haurà novament Luca Schwarzbauer, Nino Schurter, Tom Pidcock, David Valero, en homes Elit, i Alessandra Kellerman, Puck Pieterse, Pauline Ferrand o Loana Lecomte, en dones Elit. A més, prendran part de les proves els andorrans Jèssica Cruz, Jan Missé Xandri, Xavi Jové i Kilian Folguera, en Elit, i Nuno Gomes, en categoria sub-23.

Novament, l’organització fa una crida als espectadors que vulguin venir a viure la cita en directe que facin ús del transport públic per a facilitar la mobilitat per la parròquia i que s’informin de la logística a través dels canals oficials, com les xarxes socials i la web https://palarinsalworldcup.com/.