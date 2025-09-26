Després de passar pel Festival Internacional de Cinema de Canes, la paranoica i extrema ‘Eddington’, d’Ari Aster ha arribat als cinemes. Un dels noms indiscutibles del nou cinema de terror, Ari Aster, capitaneja la pel·lícula americana ‘Eddington’ dels totpoderosos estudis A24 que comportava la primera incursió del cineasta i guionista americà a Canes. El renovador del gènere del terror i el fantàstic amb títols cabdals com ‘Hereditary’ (2017) o ‘Midsommar’ (2019) sacseja amb ‘Eddington’ a l’espectador amb aquesta extravagant pel·lícula que indaga en la fractura social americana.
Igual que en la seva excessiva pel·lícula anterior, ‘Beau tiene miedo’ (2023), Ari Aster torna amb un cinema de la desmesura i l’excés, però ara lluny del gènere fantàstic i més proper a la sàtira política despietada. Ambientada el maig de 2020 a la població d’Eddington, Nou Mèxic, l’any de la pandèmia de la COVID, la pel·lícula se centra en la rivalitat entre el xèrif d’Eddington, Joe Cross (Joaquin Phoenix), i el seu alcalde, Ted Garcia (Pedro Pascal), els dos candidats enfrontats en campanya electoral als pròxims comicis d’aquest comptat. El repartiment es completa amb Austin Butler, Michael Ward, Luke Grimes o Deirdre O’Connell.
El resultat és una història amb aires de neowestern que embogeix progressivament fins a arribar al deliri absolut, a remolc, sobretot, del caràcter extemporani, negacionista i tronat del xèrif. Una deriva enfollida que reflecteix la divisió guerracivilista americana en clau de farsa extrema amb infectats, complots, protestes, fake news, escamots antifeixistes, assassinats i interessos econòmics. Joaquin Phoenix repeteix amb Ari Aster després de l’esmentada ‘Beau tiene miedo’ mentre que l’actriu americana, Emma Stone, treballa per primer cop amb el director americà, aquí com a dona del xèrif, una dona desequilibrada propensa a les teories conspiranoiques.