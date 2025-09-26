Dissenya el teu jardí monocromàtic blanc

Crear un jardí monocromàtic blanc pot ser una manera eficaç de generar harmonia visual sense necessitat d’una paleta de colors àmplia. Tot i que la diversitat cromàtica aporta riquesa, centrar-se en un sol color permet dissenyar espais més coherents i agradables. A continuació, algunes consideracions per a dissenyar un jardí blanc:

1.- Selecció de plantes: s’han de triar espècies que floreixin en tons blancs i que s’adaptin bé al clima local. A més, per tal de garantir una estètica constant, cal planificar les dates de floració de manera que sempre hi hagi plantes blanques en flor durant tot l’any.

2.- Elements estructurals: incorporar materials i estructures en tons blancs, com ara tanques, camins de pedra blanca o mobiliari de jardí en colors clars, ajuda a reforçar el tema i aporta cohesió al disseny.

3.- Ús de plantes no florals: incloure plantes que aportin interès visual sense necessitat de flors blanques, com arbres amb escorça blanca o fullatge en tons platejats, enriqueix el jardí i manté la uniformitat cromàtica.

4.- Planificació i disseny: elabora un pla detallat del jardí i distribueix les plantes i els elements de tal manera que aconsegueixis una transició suau entre les diferents àrees. D’aquesta manera mantindràs la uniformitat i fluïdesa de l’espai.

Si et centres en el color blanc pots dissenyar un jardí que sigui visualment atractiu, harmònic i serè.

