Durant el segon trimestre es presenten 177 sol·licituds d’ajut per a l’habitatge de lloguer

El nombre de sol·licituds de l’ajut per a l’habitatge de lloguer presentades durant el segon trimestre de 2025 ha estat de 177. D’aquestes, el 71,2% han estat resoltes favorablement i el 28,8% de forma desfavorable. L’import total atorgat de l’ajut per a l’habitatge de lloguer durant el segon trimestre de 2025 suma un total de 295.230,48 €. L’import compromès mitjà d’aquesta prestació és de 2.343,10 € per convocatòria i persona beneficiària.
Les dones presenten la majoria de les prestacions favorables (59,5%), en contraposició als homes (40,5%). El 31,0% de les sol·licituds favorables es destinen al col·lectiu de les persones grans i el 10,3% al de les persones amb discapacitat. Per parròquia, els residents a Andorra la Vella perceben el 30,2% dels ajuts.
La majoria de les sol·licituds desfavorables, un 56,9%, ho són perquè els sol·licitants superen el barem d’ingressos o patrimonial.