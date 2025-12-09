A data d’avui a Andorra hi ha 47.221 habitatges

Al Principat d’Andorra hi ha 10.699 edificacions. El número d’habitatges incloent apartaments turístics són 47.221. A partir del Registre Estadístic de Territori s’observa que de les 10.699 edificacions totals del país un gran percentatge són edificis, cases, i xalets, amb un 68,7%. Són dades que ha publicat el Departament d’Estadística del Govern, aquest dimarts.
Les parròquies on es concentren més edificacions són la Massana i Andorra la Vella amb un total de 2.111 i 1.915 respectivament. Altrament, les parròquies on hi ha menys edificacions són les parròquies de Canillo i Ordino amb 1.187 i 1.105 respectivament. Els edificis del país d’ús destinat principalment a l’habitatge tenen un màxim de 15 plantes sobre rasant, sent més freqüents els edificis de 7 plantes d’alçada. Per contra, es constata que en les plantes sota rasant, habitualment destinades als aparcaments, no excedeixen les 10 plantes, sent més habituals els edificis sense plantes soterrànies.
Al país hi ha un total de 44.047 habitatges que fa un 48,4% de les unitats domiciliàries d’un total de 90.947. Totes les parròquies han crescut pel que fa al nombre d’habitatges, sent Andorra la Vella i Escaldes-Engordany les que han augmentat més, 217 i 62 unitats respecte a l’any passat.
D’altra banda, hi ha 20.220 pàrquings i 12.109 trasters al llarg del territori andorrà a l’interior de les seves edificacions.
I, actualment, hi ha 698 unitats domiciliàries, un 0,8%, que estan en obres d’un total de 90.947.