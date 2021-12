Escaldes congela els preus públics, les taxes i els impostos per a l’any 2022

El Comú d’Escaldes-Engordany ha congelat els preus públics, taxes i impostos per a l’any 2022 per “continuar ajudant la gent en moments de dificultat“, tal com ha destacat el cònsol menor, Quim Dolsa. “No és moment d’apujar preus”, ha insistit.

Així doncs, els pocs canvis que s’han introduït a l’Ordinació de preus públics de l’any que ve fan referència a la creació d’una nova figura referent a la càrrega i descàrrega, amb la qual es passa a pagar per plaça i no per metre quadrat; i al cobrament dels casaments en cap de setmana. Fins ara, la celebració del matrimoni civil era gratuïta, però a demanda de la reunió de cònsols tindrà un cost de 50 euros a partir de l’any que ve. La cònsol major, Rosa Gili, ha destacat que el Comú d’Escaldes-Engordany no tenia “cap necessitat” d’introduir un preu públic per a aquest concepte i que si s’ha fet ha estat per “anar tots a la una” amb la resta de comuns, situant-se a la part baixa. En tot cas, en els dies laborables els casaments continuaran sent gratuïts.

Pel que fa l’Ordinació tributària per a l’any 2022, s’ha introduït l’exoneració de la taxa d’higiene i enllumenat i del foc i lloc a les persones amb més del 33% de discapacitat.

També s’havia d’aprovar l’adjudicació de la construcció dels dos ascensors que han d’unir Fiter i Rossell i la carretera dels Vilars. Aquest punt s’ha retirat de l’ordre del dia, però, després que el Comú d’Escaldes-Engordany rebés una sol·licitud genèrica per part d’uns propietaris que al·leguen dubtes. “Entenem que no hi ha d’haver cap problema, però ho volem acabar de revisar”, ha dit la cònsol major, que ha afegit que aquesta obra s’inclourà en el consell de comú que tindrà lloc la setmana vinent.

La majoria ha deixat clar que aquesta qüestió ha estat un aspecte que s’ha tractat en diferents comissions i, per tant, la minoria n’estava al corrent des del primer moment i ha apel·lat als membres de la minoria a fer un esforç de comunicació interna entre ells.

Rosa Gili ha remarcat que la instal·lació d’aquests ascensors és una necessitat que han elevat ciutadans de la parròquia i que té per objectiu facilitar l’accés de la zona central a les zones més altes. Aquesta mesura es troba en la línia del que recull la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), que demana afavorir els desplaçaments a peu. També es dona resposta a la necessitat d’avançar cap a la mobilitat sostenible, de la mateixa amanera que s’ha fet amb el transport a la demanda. És per això que el Comú no preveu paralitzar ni renunciar al projecte.