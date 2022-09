Dream Big atansa a Andorra la seva experiència emprenedora

L’Andorra Esports Clúster i l’oficina d’Innovació Oberta d’Andorra Recerca + Innovació organitzen la primera edició del Dream Big Andorra, una experiència emprenedora on els participants buscaran crear solucions innovadores a dos reptes plantejats amb l’objectiu de millorar la societat.

L’esdeveniment tindrà lloc el proper 22 d’octubre a les 12h la pista del BC Andorra i pretén comptar amb la participació de més de 100 estudiants i emprenedors de tot el país. Tots els participants seran convid ats al partit entre el BC Andorra i el Càceres del mateix dissabte a la tarda i a la mitja part del qual es farà l’entrega de premis.

El perfil dels participants és d’emprenedors i també d’estudiants de batxillerat, formació professional o universitat. Serà una excel·lent ocasió per a entrar en contacte amb una metodologia innovadora de generació d’idees, de conèixer altres persones del món de l’emprenedoria, de reflexionar i donar solucions a problemàtiques de la societat i de formar part d’una experiència única a Andorra. A més, els equips guanyadors de cada repte tindran la possibilitat de desenvolupar la idea, de la mà de l’oficina d’innovació oberta d’Andorra R+I.

El Dream Big Andorra, creat i dinamitzat per l’emprenedor Xavier Verdaguer i l’equip d’Imagine Silicon Valley, tindrà una durada de 3 hores durant les quals els participants seran conduits mitjançant la metodologia d’innovació design doing per a dur a terme solucions innovadores als reptes plantejats. En aquesta edició es buscaran idees per a millorar els hàbits de vida saludables entre la població i com millorar l’experiència del turisme esportiu a Andorra.

Els equips guanyadors tindran l’oportunitat d’incubar la solució per a convertir les idees en una realitat de la mà d’Andorra Recerca i Innovació. Dream Big és una proposta que s’ha realitzat amb èxit a diferents parts del món, destacant la que es va organitzar al Palau Sant Jordi Barcelona amb Pau Gasol i la seva Fundació.

Xavier Verdaguer, fundador i CEO de Imagine Silicon Valley, ha destacat que “els participants del Dream Big no només generaran solucions als reptes plantejats sinó que aprendran metodologia d’innovació i viuran una experiència emprenedora”.

Aquest és el primer esdeveniment que es realitza des de l’Oficina d’Innovació Oberta, creada per Andorra Recerca i Innovació i l’Andorra Esports Clúster, per a facilitar l’accés i desenvolupar projectes d’innovació a tot el teixit empresarial del país, com autònoms, microempreses, pimes i grans empreses amb l’objectiu de millorar la seva competitivitat.

Vanesa Arroyo, coordinadora del Living Lab i Relacions internacionals d’AR+I ha posat de manifest que “des d’Andorra Recerca i Innovació creiem indispensable sumar esforços per a promoure eines d’innovació oberta que permetin la reflexió col·lectiva per a trobar millores a problemàtiques reals identificades en diferents sectors estratègics, aportant metodologies que ajudin a promoure habilitats com l’emprenedoria, el pensament crític, el treball en equip o la gestió de situacions d’incertesa, tant necessàries per a impulsar la innovació.”

Finalment, Gemma Riu, manager de l’Andorra Esports Clúster, ha destacat que “l’èxit del projecte d’innovació de l’any passat, impulsat pel Clúster i Andorra Business, amb la participació de 13 empreses del sector, ens ha encoratjat a realitzar el Dream Big a Andorra com a un següent pas per a apropar la innovació als emprenedors i empreses del país.”

Totes aquelles persones que hi vulguin participar es poden inscriure a www.dreambigandorra.com