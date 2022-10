Dotzexdotze: més de 70 donants i prop de 500 euros aconseguits per a AUTEA

Gràcies als 73 donants i col·laboradors, s’ha aconseguit recaptar 498,57 euros durant el passat mes de setembre a benefici d’AUTEA. Aquestes donacions es destinaran al projecte de suport domiciliari per a famílies amb infants diagnosticats amb TEA.

Actualment són 17 les famílies que participen del programa de suport domiciliari que té com a objectiu acompanyar i donar-los-hi eines per a la gestió de les situacions diàries i que facilitin la comunicació amb els seus fills o filles amb TEA. Encara hi ha famílies que estan a l’espera de formar part del programa que necessita d’aquests i altres recursos per a poder-se ampliar.

Aquests donatius s’han aconseguit a través de les diferents accions que s’han organitzat durant el mes de setembre en el marc del moviment #dotzexdotze a benefici d’AUTEA que era l’ONG protagonista del mes. Les accions han estat a través de l’enviament d’SMS amb la paraula AUTEA al 601 i de donacions d’entitats.