Rebuig i condemna dels residents ucraïnesos a Andorra pels darrers atacs de Rússia al seu país

Rússia ha bombardejat per segon cop en poques hores diverses ciutats d’Ucraïna. Ahir ja va fer un primer atac causant 11 morts i més de 60 ferits. Uns atacs que han provocat la indignació dels refugiats ucraïnesos, que s’han concentrat aquest dilluns davant del consolat rus qualificant Rússia com a un país terrorista. La comunitat d’ucraïnesos residents al Principat han volgut mostrar el seu rebuig, indignació i condemna. Aquest segon atac ha provocat novament víctimes i quantiosos danys en diverses localitats.

El refugiat Anatolii Myshkin manifestava a RTVA que és un pur acte de terrorisme. “Els russos controlen una de les grans centrals nuclears; de fet, és una de les més grans d’Europa. Ja hi ha míssils al voltant i és molt perillós. El segon Txernòbil o, fins i tot, pitjor. És molt estrany perquè Rússia intenta destruir la nació ucraïnesa, està intentant que no sigui possible ser ucraïnès a Ucraïna, quan a Andorra, a Europa i als Estats Units, els ucraïnesos poden mostrar la seva posició als carrers”.

Tot plegat, 230 dies després de l’inici de la invasió russa que va començar el febrer d’enguany. El Comandant en Cap de las Forces Armades d’Ucraïna ha penjat a twitter el mapa indicant els punts que han estat bombardejats per Rússia.