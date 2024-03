Dos policies fora de servei permeten la detenció d’un contrabandista

Un home emmanillat (iStock)

La Policia ha detingut, aquest cap de setmana, al Pas de la Casa i gràcies a l’actuació de dos agents fora de servei, un home de 32 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic per contraban de tabac.

Els policies van veure un grup de persones al voltant d’un cotxe amb matrícula francesa i van observar com el maleter del vehicle estava carregat amb diferents bosses de plàstic amb tabac. Quan es van identificar com a policies, el grup va sortir corrents, però van poder controlar un dels seus membres. A l’interior del turisme hi havia 1.980 paquets de tabac valorats en més de 7.300 euros.