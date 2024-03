Podi d’Ona Betrian per al Club Artística Serradells

Les gimnastes del Club Artística Serradells a Flavinh. Foto: Club

Aquest cap de setmana totes les gimnastes del Club Artística Serradells del grup de competició s’han desplaçat aquest passat cap de setmana a Flavinh, a França, on han disputat la segona prova individual, aconseguint resultats notables totes elles. S’ha de destacar la tercera posició, i per tant, podi, d’Ona Betrian, amb una puntuació de 46,767.

En la mateixa categoria, 16-17 anys:

– ⁠9a Júlia Vilanova

– ⁠10a Mar Sousa

– ⁠12a Júlia Noguer

– ⁠17a Ainhoa Escabias





En la categoria 14-15 anys:

– 14a Marta Valero

– ⁠20a Clàudia Soldevila

– ⁠23a Eider De La Torre

– ⁠26a Maïana Alvez





Categoria 12-13 anys:

– ⁠29a Laia Pascual

– ⁠30a Alèxia Escabias

Ona Betrian es classifica per a la següent fase, que tindrà lloc a Colomiers (França). Algunes de les altres gimnastes segurament també hi seran presents, però encara falta conèixer alguns resultats del sector est per a saber-ho.