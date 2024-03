Una vianant que entorpia el pas d’un cotxe agredeix la seva ocupant de forma violenta

Un agent i un vehicle de la Policia (Policia d’Andorra)

Dissabte a la nit al Tarter, la Policia va detenir una turista de 26 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir-ne una altra arran d’un problema de circulació. L’agressora formava part d’un grup de tres persones que caminaven per la calçada quan un vehicle els va tocar el clàxon perquè el deixin passar.

La dona de 26 anys va llençar, llavors, un bloc de gel contra el vehicle i va colpejar el capó del cotxe causant-li danys. La víctima i també copilot del turisme, va baixar per a demanar explicacions i l’agressora la va llençar a terra agafant-la pels cabells i li va arrencar un manyoc produint-li també dolor a la zona cervical i diferents contusions.