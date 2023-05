Dos match-balls per al BC Andorra

Dos Anjos en un tir lliure (arxiu)

La treballada i també patida victòria del BC Andorra, aquest dissabte, al pavelló del Govern contra el Lucentum Alacant dona la possibilitat d’aconseguir l’ascens directe en el proper partit de lliga que, novament, es tornarà a disputar a casa. L’escenari és força bo tenint en compte aquest factor i que el rival serà l’Ourense Baloncesto, el 12è classificat de la LEB Or.

Ni molt menys es tracta de treure importància a la qualitat dels gallecs -que la tenen-, però és veritat que el calendari podria haver estat pitjor, més exigent. Per exemple, el màxim competidor de l’Andorra i l’únic que li pot arrabassar l’ascens directe, el Palència, jugarà a casa del tercer classificat, el Leyma Coruña.

A manca de dues jornades per a la conclusió de la fase regular de la lliga, els tricolors comptabilitzen 28 encontres guanyats i tan sols 4 de perduts. De la seva banda, el Palència, que és segon a la taula, té 26 victòries i 6 derrotes. Encara que, ara, ja hi ha dos triomfs que els separen, això no li val al BC Andorra perquè, en cas d’empat, els castellans tenen un millor coeficient anotador agafant els punts assolits entre l’un i l’altre en els dos duels disputats entre ells.

El més important és que dels dos partits que queden, els del Principat, guanyant-ne un se’n van de cap a l’ACB independentment del que faci el Palència. Dels dos, el primer matx es juga a casa, a la Bombonera, dissabte a les 18:45 hores davant l’Ourense, una excel·lent oportunitat per a no haver-se de guanyar la cansalada a pista contrària. Com és diu en tennis, el BC Andorra té dos match-balls.