Dos joves andorrans seleccionats per a participar a l’11a edició del Parlement Francophone des Jeunes

La delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF) ha escollit dos joves andorrans per a participar en l’11a edició del Parlement Francophone des Jeunes, que se celebrarà a principis de juliol, a Yaoundé (Camerun), en paral·lel a la sessió ordinària de l’APF. Per a poder participar, els joves d’entre 18 i 25 anys havien de presentar una candidatura, formada per un dossier i un vídeo de presentació. Els requisits principals eren que els joves havien de tenir un domini perfecte del francès, estar cursant estudis escolars o universitaris i pertanyents a un moviment juvenil, associatiu o solidari.
Els escollits per la delegació andorrana han estat, d’una banda, Clara Vila, de 18 anys i que actualment estudia Ciències Polítiques a París, i que té diverses experiències amb el voluntariat com, per exemple, Sciencies Po Refugee Help, una iniciativa que treballa amb refugiats. D’altra banda, Isaac Cabases té 22 anys i estudia Ciències de l’Educació a la Universitat d’Andorra, de la qual és representant dels estudiants.
El Parlement Francophone des Jeunes durà a terme una simulació parlamentària perquè els joves puguin viure i aprendre com funciona aquesta organització. L’objectiu és formar les noves generacions i que puguin intercanviar opinions i debatre sobre qüestions polítiques internacionals. A més, les seves reflexions es traslladaran als parlamentaris de l’APF pels mateixos joves, establint així un diàleg entre la joventut francòfona i els seus representants.