El Govern invertirà 35 milions suplementaris per a ampliar el parc públic d’habitatges de lloguer assequible

El Govern ha presentat el Projecte de llei de modificació de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal (LSFP) i d’aprovació d’un crèdit extraordinari i un suplement de crèdit amb l’objectiu de destinar recursos provinents del superàvit de l’exercici 2025 a inversions d’alt interès públic. En conjunt, el text preveu una inversió global de 40,15 milions d’euros, dels quals 35 milions es destinen a ampliar el parc públic d’habitatge de lloguer a preu assequible i 5,15 milions a enfortir el sistema sanitari.
La iniciativa ha estat presentada en roda de premsa pel ministre de Finances, Ramon Lladós, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i la ministra de Salut, Helena Mas, que han posat en relleu el caràcter estratègic d’aquestes inversions tant des del punt de vista social com econòmic.
Ramon Lladós ha exposat que es poden ampliar les inversions en sectors clau, “fruit de la solidesa de les finances públiques i d’una gestió rigorosa d’aquestes, i també permet, de manera paral·lela, anar reduint l’endeutament per sota del 30% del Producte Interior Brut (PIB)”. En aquest sentit, el ministre de Finances ha destacat que el capítol d’inversions el 2026 passarà a ser prop d’un 50% més que el de l’any anterior.
En l’àmbit de l’habitatge, el Projecte de llei preveu destinar 35 milions d’euros a incrementar de manera significativa el parc públic, amb l’objectiu de donar resposta a la demanda residencial i garantir l’accés a un habitatge digne a preu assequible. Les inversions inclouen l’adquisició de terrenys per un import de 6,4 milions d’euros, l’adquisició d’edificis sense ús per a reconvertir-los en habitatges amb una dotació de 21,6 milions d’euros, la construcció d’edificis en parcel·les de titularitat pública per valor de 6 milions d’euros i l’elaboració de projectes constructius amb una partida d’1 milió d’euros. El text preveu que, si és necessari, els imports es puguin reassignar entre les diferents partides sense desvirtuar-ne la finalitat.
Aquest nou impuls permetrà reforçar una política considerada prioritària durant la legislatura. Gràcies a les actuacions ja executades, i a una inversió que supera els 108 milions d’euros (sense comptar les previsions pressupostàries del 2026, incloent els 35 milions suplementaris), el Govern disposarà de gairebé 500 habitatges distribuïts a totes les parròquies, als quals caldrà sumar la nova important partida que podria incrementar el parc públic de lloguer assequible fins a uns 650 pisos, ha destacat la ministra Marsol. La titular d’Habitatge ha expressat que es prioritzaran edificis força acabats per a posar-los en el menor temps possible al mercat residencial.
Més de 5 milions per a l’Hospital
En relació amb la inversió en l’àmbit sanitari, el Projecte de llei preveu un total de 5.150.000 euros per a equipar l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell amb tecnologia capdavantera i adequar les seves instal·lacions. Pel que fa als equipaments, el crèdit cobrirà les despeses de 2 milions d’euros per a la compra d’un robot quirúrgic d’alta precisió, que permetrà la modernització tecnològica, la millora de la qualitat assistencial, l’atenció centrada en el pacient i el reforç de la capacitat resolutiva del sistema sanitari andorrà, segons ha indicat la ministra de Salut, Helena Mas.
En l’actualitat, una part dels procediments quirúrgics d’alta complexitat s’han de derivar a centres estrangers o s’han d’efectuar amb tècniques convencionals que presenten limitacions respecte de les opcions més avançades disponibles, ja que aquest tipus de robot ofereix avantatges rellevants en termes de precisió, seguretat i qualitat dels resultats quirúrgics.
També s’ha previst una partida de 2,4 milions d’euros per a l’adequació i instal·lació d’una màquina de ressonància magnètica nuclear de darrera generació. Disposar d’aquest equip a l’Hospital (fins ara només està disponible als centres de gestió privada convencionals amb la CASS) permetrà accedir a estudis d’alta precisió diagnòstica sense necessitat de derivacions externes, fet que reduirà els temps de diagnòstic, evitarà la duplicació de proves i minimitzarà els desplaçaments dels pacients, ha relatat la titular de Salut.
Finalment, s’ha afegit una partida suplementària per a millorar la infraestructura de l’heliport de l’hospital (750.000 euros), adaptar-la als estàndards internacionals, incorporant-hi actuacions addicionals no previstes en el projecte actual previst pel SAAS de millora d’aquesta zona.
Mas ha refermat el compromís del Govern amb un sistema sanitari d’excel·lència i ha recordat que, comptant aquesta inversió de 5,15 milions d’euros, en aquesta legislatura s’han invertit un total de 27 milions d’euros en infraestructures i equipaments sanitaris, amb la instal·lació d’un TAC i un mamògraf nous, l’adequació de sales d’hemodinàmica, els nous espais d’oncologia, i el centre de salut mental.