Dos detinguts per falsa identitat i, un altre, per deixar tancada amb clau la companya de pis

Un home sent emmanillat (arxiu/Pexels)

Els darrers dies, la Policia ha detingut dos homes no residents, de 21 i 31 anys, un a cada frontera, com a presumptes autors de delictes contra el tràfic jurídic per identificar-se amb identitats falses. Un d’ells, a més, va presentar un carnet de conduir falsificat.

Un altre home, de 29 anys, va ser arrestat la setmana passada com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat per deixar tancada amb clau, a casa, la seva companya de pis, amb qui tindria desavinences, després d’haver canviat el pany de la porta i, per tant, sense la possibilitat de sortir.