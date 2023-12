CONSENS per Escaldes: Quim Dolsa reitera que “no s’ha de renunciar mai” als espais de cessió de sòl obligatori del 15%

El número 2 de CONSENS per Escaldes, Quin Dolsa i el número 5, Valentí Closa (CONSENS)

El candidat número 2 de CONSENS per Escaldes-Engordany i actual cònsol menor, Quim Dolsa s’ha referit, aquest dilluns, a la importància de mantenir els espais de cessió de sòl obligatori del 15%. En aquest sentit, Dolsa ha puntualitzat que “no s’ha de renunciar mai a aquests espais” fent referència a la cessió de terreny del futur aparcament del Falgueró, indret on es construirà la cinquena torre aprovada per l’anterior equip comunal durant la modificació del POUP del 2018.

Alhora, Dolsa ha explicat que en l’espai de cessió es construirà un nou pàrquing que substituirà les 150 places d’aparcament actuals per a 300 places “en una primera fase”. Dolsa entén aquesta acció, que entrarà en funcionament a finals de 2024, “com una inversió per a la parròquia, però també per al país perquè no podem deixar l’hospital sense aparcament”.

Quim Dolsa també s’ha referit a la zona del Clot d’Emprivat. En aquesta línia, el candidat de CONSENS ha assenyalat que, tot i que encara no hi ha cap projecte tancat a la zona, s’està negociant amb els propietaris de les futures torres per a “intercanviar una part de l’impost de construcció per una planta d’aparcament”. Amb tot, Dolsa ha assegurat que “alguns propietaris veuen bé” la proposta que permetria que el Comú no hagués de pagar lloguer, ja que passaria a ser propietari de la planta d’aparcament.

En referència també als aparcaments de la parròquia, el candidat número 5 i actual conseller comunal, Valentí Closa, ha assenyalat que durant els quatre anys de mandat s’han incrementat les places d’aparcament a Escaldes-Engordany i s’ha fet una inversió òptima per a modernitzar el suport tècnic que “estava ancorat en el 2016”. Un fet que produïa “disfuncions generant cues a l’entrada dels aparcaments”. A més, Closa ha afegit que “ni hem apujat tarifes i mantenim la mitja hora gratuïta” i ha recalcat que si la seva és la candidatura guanyadora “ho mantindrem de la mateixa manera durant els pròxims quatre anys”. Alhora, Closa ha manifestat que això només és possible tenint una gestió acurada de les finances comunals i la voluntat és seguir en aquesta línia i més tenint en compte el context inflacionista d’avui dia.