UL + DA + ACCIÓ + Independents posa la cultura i la reforma del Centre de congressos lauredià com a prioritat

El cap de llista, Josep Majoral i, a la dreta, la número 2, Mireia Codina (Unió Laurediana)

Unió Laurediana + Demòcrates + ACCIÓ + Independents aposta per la cultura com un pilar fonamental per a la parròquia de Sant Julià de Lòria. L’incendi del Centre Cultural va obligar a buscar nous recursos per a continuar endavant amb les propostes previstes i posar de manifest la solidaritat del poble lauredià. La part positiva, és que la reforma permetrà posar al dia amb els darrers avenços el que ha de ser el centre neuràlgic cultural de la parròquia. Com explica la número dos de la candidatura, Mireia Codina, “la corporació es va reinventar i no vam deixar de fer res. A Sant Julià vam continuar gaudint de cultura, els espectacles i vam apostar per als joves talents del país “.

“Invertir perquè grans i petits coneguin i estimin la cultura és un dels objectius de la candidatura. La intenció és donar suport als esdeveniments i festes tradicionals, ja que uneixen generacions i fomenten el sentit d’identitat i pertinença. Donar suport als artistes i artesans locals és prioritari tenint present que generen riquesa i són una part important de l’economia, ja que la cultura crea oportunitats laborals i empresarials , per això el projecte planteja recuperar la taula d’entitats culturals i potenciar als artistes locals”, assenyalen des de la candidatura.

D’altra banda, la reforma del Centre cultural i de congressos lauredià és previst que pugui esdevenir una realitat l’estiu del 2024 i que permeti posar la cultura, de nou, al centre. Com explica la número dos de la candidatura, Mireia Codina, “gràcies a l’estalvi hem pogut invertir en la modernització i millora de les instal·lacions. Volem tenir un espai modern i més preparat per a les futures propostes que s’hi puguin desenvolupar. També es vol donar les eines necessàries als joves talents de la parròquia oferint formació en la diversitat de les arts escèniques”. Es previst renovar la façana, que hi hagi una millora dels recursos tecnològics i que es puguin crear diferents espais, com la biblioteca, més polivalents i amplis.

La Festa Major també s’inclou en el programa electoral amb la intenció de treballar per a mantenir els actes per a tots els públics i que continuï sent un punt de trobada i acollida per a tothom. És previst que la universitat també afavoreixi el desenvolupament cultural i educatiu i sigui un revulsiu econòmic i comercial per a la parròquia.





La pàgina web, amb tota la informació de la campanya i el programa electoral, aquí: www.uniolaurediana.com.