L’avinguda d’Enclar, temporalment només de pujada entre la nova rambla de la Margineda i l’Espai Columba

La remodelació de l’avinguda d’Enclar en el tram comprès entre l’Espai Columba i la nova rambla de La Margineda afronta la recta final. Els treballs d’enquitranament obligaran a anul·lar durant els dies vinents el carril de circulació de baixada en aquest tram.

Així doncs, a partir de dimarts 31 d’agost, els vehicles provinents d’Andorra la Vella en direcció a Sant Julià de Lòria, seran desviats a l’altura de l’Espai Columba, on podran dirigir-se o bé cap al sud a través de la carretera general 1 (es permetrà la incorporació a la zona de la caserna de Bombers), o bé retornar cap al centre per l’avinguda d’Enclar.

El trànsit provinent de Sant Julià de Lòria no patirà cap alteració, de manera que podrà dirigir-se cap a la capital tant per la CG1 com per l’avinguda d’Enclar, on el carril de pujada es mantindrà operatiu malgrat les obres dels dies vinents.