El Festival del Joc del Pirineu, a la Seu, esdevé el “festival gurmet” per a tots els públics

La Seu d’Urgell es prepara per a la desena edició del Festival del Joc del Pirineu, un esdeveniment que enguany es consagra com el ‘festival gurmet’ per a tots els públics. Amb un model d’accés gratuït i clarament diferenciat de la resta de certàmens que se celebren a l’Estat espanyol, el festival converteix la ciutat en un escenari gegant on el joc s’integra en carrers, edificis públics, museus, comerços i restaurants.
L’edició d’enguany es desenvoluparà al llarg de set setmanes d’activitats, del 9 de març al 26 d’abril, tenint el seu gran cap de setmana entre els dies 27 i 29 de març de 2026.
“El festival celebra la seva desena edició consolidat com un esdeveniment de referència internacional en el món dels jocs de taula, destacant la seva singularitat i el seu arrelament al territori”, així ho ha explicat Gemma Tó, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu en la presentació d’aquesta desena edició, on també hi han intervingut els codirectors d’aquest certamen, Marc Travé i Pablo Giménez.
Les novetats més destacades
Pablo Giménez ha remarcat una de les novetats que presenta enguany el festival: dues exposicions de temàtica cultural. “En ambdues ens ha ajudat moltíssim una entitat local, Peusa, que ha col·laborat en el disseny i organització dels plafons”.
Una de les exposicions, que es podrà veure a partir del 27 de març, tracta sobre la figura d’Elizabeth Magie, l’autèntica creadora del Monopoly, que ha estat invisibilitzada durant molts anys. “Des de la nostra empresa, Quimera Entertainment Company, hem llançat un repte a l’Ajuntament: volem un carrer a la Seu dedicat a la seva figura. Ja hem fet la proposta i engegarem una campanya de recollida de signatures que estarà activa durant el festival. Volem revertir la invisibilització de la creadora del primer joc de taula modern de la història”.
L’altra exposició serà la dedicada als ‘10 anys del festival’, que es trobarà a l’Espai Ermengol a partir del 9 de març. Aquesta mostra s’anirà repartint en d’altres espais de la Seu durant el gran cap de setmana d’aquest certamen.
Pel que fa a les activitats escolars, enguany el festival es traslladarà fins a Oliana perquè els alumnes d’aquesta població alturgellenca també en puguin gaudir. També per primera vegada, el festival visitarà la Llar de Sant Josep per a dur a terme una sessió de jocs amb les persones grans que viuen en aquest centre.
El festival també ha incorporat en la seva desena edició un concurs de creació de jocs de taula a les escoles, iniciativa que compta amb el suport de Peusa pel que fa al disseny gràfic.
Per la seva part, Marc Travé, també codirector del festival ha explicat que dins la línia del joc de rol en viu enguany s’hi afegeix Desperta Ferro, una altra empresa amb àmplia trajectòria i grans projectes, que hi realitzarà algunes activitats.
L’oferta ludicogastronòmica del festival segueix creixent. Al respecte, Travé ha avançat que “si l’any passat va tenir molt èxit el tast de jocs amb vins i amb vermuts que es va fer a EntreVins, enguany hem ‘enredat’ a la gent de Gall Negre, que afegiran un nou tast, aquest cop de jocs amb cerveses i formatges”.
Val a dir que arran d’aquestes activitats de maridatge, s’ha creat el joc ‘Cupatge’, que es presentarà precisament al Festival del Joc del Pirineu. El joc tracta sobre el procés d’elaboració del vi. “De fet, si s’acaba publicant la seqüela, que es diu ‘Fromagio’, hi ha moltes possibilitats que també es vingui a presentar aquí, al festival de la Seu”, ha afegit el codirector del Festival del Joc del Pirineu.
Durant l’edició d’enguany també tindrà lloc la presentació de ‘Terra de Castells’ i, per primera vegada, es presentaran dos jocs nous de manera simultània.
Una altra activitat a destacar serà una partida cooperativa de fins a 40 persones de manera simultània del joc ‘Marvel Champions’, organitzada per La Mano de Thanos.
A la desena edició del festival s’incorpora un nou espai de la ciutat: l’Ateneu Alt Urgell que acollirà l’emissió d’un podcast ludicofeminista anomenat ‘I la Capa?’, i es convertirà en una nova zona de joc nocturn. “Això ens permet duplicar el nombre de zones de joc nocturn respecte a l’any anterior, passant de dues a quatre zones obertes des de les deu de la nit fins a les dues de la matinada”, ha remarcat Travé.
A banda d’aquest podcast, el festival també tindrà el programa ‘Movem Fitxa’, dirigit per Jordi Pota, que per primera vegada sortirà de l’estudi per a fer una emissió en directe des de la Seu d’Urgell.
Amiga del Joc 2026: Ayudar Jugando
L’Ajuntament de la Seu atorgarà la distinció Amiga del Joc 2026 a l’associació solidària Ayudar Jugando. Aquesta entitat sense ànim de lucre, fundada a Barcelona l’any 2001, utilitza la passió pels jocs de taula, rol i estratègia per a recaptar fons sota el lema ‘Pel somriure de la Infància’. El seu treball finança projectes per a la infància desfavorida, incloent millores en centres d’acollida, suport a ludoteques en barris amb risc d’exclusió, ajuda a infants hospitalitzats i donacions a menjadors socials.
Premis Catalunya: El joc de rol guanya protagonisme
Una de les grans novetats de la present edició és la incorporació del premi al Millor Joc de Rol editat en català. Els Premis Catalunya guardonaran els millors títols publicats l’any 2025 en les següents categories:
- Millor Joc Infantil: Finalistes Jurassic Zoom (Enpeudejoc Edicions), Drak (Enpeudejoc Edicions) i Ready, Steady, Go! (Lodji).
- Millor Joc Familiar: Finalistes La cuenta (2 Tomatoes), Teto! No és com sona! (2 Tomatoes) i Distop-IA (Zombi Paella).
- Millor Joc Avançat: Finalistes Panda Spin (2 Tomatoes), Covenant (Devir) i Twilight Struggle (Devir).
- Millor Joc de Rol: Finalistes Montsegur 1244 (Maqui Edicions), Cairn (Tirant lo dau) i Misèries i malaurances (Mel Negra).
Un desplegament d’espais i experiències singulars
El festival oferirà un servei de préstec amb més de 1.000 jocs disponibles, dinamitzat per les associacions Allau, L’eskamot del ReV i Companyia de Jocs l’Anònima.
Les zones d’activitat inclouen zones específiques:
- joc infantil: centre cívic El Passeig.
- joc familiar: sala Sant Domènec i Casal de la Gent Gran.
- joc avançat: Parador de Turisme.
- jocs d’estratègia: Hotel Castell de Ciutat.
- Iniciació i Rol: Espai Ermengol.
- Espais públics: Jocs gegants i al carrer al Carrer Canonges, Pati Palau i Biblioteca Sant Agustí.
- Novetats i autoria: Presentacions a la sala La Immaculada, zona de noves autories al CETAP i tornejos al centre cívic El Passeig i Casal de la Gent Gran.
- Cultura i mitjans: Directe de Movem Fitxa, podcast PLAP a l’Ateneu Alt Urgell i exposicions sobre la història del Monopoly i els 10 anys del festival a l’Espai Ermengol.
- Inclusivitat i benestar: Zona de joc nocturn en diversos hotels i a l’Ateneu, i una innovadora zona de baixos estímuls i col·lecció per a persones amb discapacitat visual a l’Escola Pau Claris.
Les Experiències Lúdiques Singulars permetran gaudir de partides immersives en museus, cellers medievals i antigues criptes amb animadors i efectes especials.
Integració amb la ciutat: Aparadors i Gastronomia
- Joc dels Aparadors Enredats: 60 comerços participen amb les variants ‘Daus infiltrats (infantil) i ‘Preguntes amb molt de joc’ (adults), estructurats en rutes com si fossin línies de metro.
- Joc a Taula: Diversos restaurants de la ciutat adaptaran les seves cartes amb noms relacionats amb jocs de taula o convertint el menú en un joc en si mateix.
Creixement i dades de la X edició
El festival mostra una evolució constant, passant de les 25 editorials de l’any passat a les 33 actuals.
|Indicador
|2024 (VIII)
|2025 (IX)
|2026 (X)
|Localitzacions
|16
|20
|21
|Editorials participants
|11
|25
|33
|Entitats patrocinadores
|8
|14
|23
|Previsió de visitants
|10.248
|12.745
|14.000
|Campionats (places)
|5 (184)
|12 (392)
|16 (477)
Fitxa tècnica i contacte del festival
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell organitza el festival i compta amb el suport d’IDAPA, Turisme Seu i el patrocinador singular Devir.
La producció i direcció va a càrrec de Quimera Entertainment Company SL, sota la direcció tècnica de Marc Travé i Pablo Giménez.
Enguany es disposarà d’un espai per a professionals i premsa acreditada per a realitzar entrevistes i conèixer futurs llançaments.