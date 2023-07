Donació de sang a la Seu d’Urgell

Cartell cridant a la donació de sang a la Seu (RàdioSeu)

La Seu d’Urgell acull una nova jornada de donació de sang i plasma, organitzada pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya. L’acció solidària es durà a terme aquest mateix dimarts, dia 25 de juliol, al Centre Cívic El Passeig, i l’horari en què s’hi podrà assistir és al llarg de la tarda i el vespre (18-22 hores).

Tot i que no és imprescindible la inscripció prèvia, els qui hi vulguin confirmar prèviament l’assistència i demanar hora ho poden fer al web donarsang.gencat.cat, o bé al telèfon 93 557 35 66.

Segons les dades que es van actualitzant, a data d’avui, a Catalunya, es necessiten 1.100 donacions diàries per a poder seguir garantint les reserves de sang. I la xifra actual és sensiblement per sota, atès que per exemple aquest dilluns es preveia rebre’n 652; dimarts, 579; i dimecres, 604.

A grans trets, poden donar sant les persones d’entre 18 i 70 anys, que pesin més de 50 quilos i estiguin bé de salut. Les dones poden donar sang un màxim de tres vegades l’any; i els homes, un màxim de quatre. Entre donació i donació ha de passar un mínim de dos mesos. Tant per a la seguretat del donant com del receptor, abans de la donació es fa una entrevista mèdica i es mira la pressió del donant i el nivell d’hemoglobina.

Pel que fa a la donació de plasma, des del Banc de Sang han explicat que actualment estan buscant homes que hagin passat la COVID (amb o sense símptomes) i vulguin donar plasma per als malalts que estan patint aquesta infecció actualment. En aquest cas, els criteris que es demanen, a banda dels dos ja esmentats, estar vacunat amb les 4 dosis, tenir entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i no haver estat transfós.