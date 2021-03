Domòtica: Estalviar energia a l’abast de tots

La domòtica és el conjunt de tecnologies que permeten una gestió més eficient de l’energia en la llar; és a dir, aconsegueix que el nostre habitatge faci un consum òptim de la climatització, la llum o el gas i, per tant, sigui possible reduir el cost de les factures.

Actualment el sector de la domòtica, gràcies a les apps i els dispositius mòbils, ha aconseguit un desenvolupament que la fa assequible amb opcions per a tota mena d’habitatges i per a totes les butxaques.

El principal avantatge de la domòtica és que pot monitorar el consum energètic i gestionar de manera eficaç els subministraments, aprofitant sempre els recursos naturals com la llum i la radiació solar. D’aquesta manera, pots adaptar la potència a la situació lumínica, per a aprofitar la llum solar o desplegar els tendals automàticament quan la radiació solar és excessiva. I per descomptat, és possible apagar de manera telemàtica els aparells que estan encesos i canviar la temperatura o l’estat del sistema de climatització o calefacció.

Es tracta de reduir el consum, ja que des del control central és possible detectar quin és el teu consum habitual, i és fàcil detectar en quins moments s’ha desaprofitat l’energia i actuar en conseqüència.

