Les GSeries continuaran creixent al 2022

En finalitzar l’edició d’aquest 2021 de les GSeries, els organitzadors del certamen van comentar que es posaven a treballar, de manera immediata, en la pròxima edició aprofitant la inèrcia de les excel·lents sensacions que havia deixat el certamen de pilotatge sobre gel, que té el seu nucli central al Circuit Andorra.

La dita diu que les promeses s’han de complir i no ha trigat a arribar la primera novetat de les GSeries 2022. Les negociacions amb Renault han donat com a resultat la creació del Clio Ice Trophy que es disputarà dins de la categoria de 2 Rodes Motrius (2RM). El vehicle triat per part de la prestigiosa marca francesa és el nou Renault Clio RX (o les versions Rally5 i Cup d’aquest model equipats amb el kit de transformació RX), un vehicle amb homologació de la Federació Internacional d’Automobilisme (FIA) i que, en conseqüència, podrà competir en tots els campionats, internacionals i nacionals, inclòs el certamen sobre gel d’Andorra.

El nou Clio ja va competir en alguna de les cites de les GSeries 2021. La novetat en la pròxima edició serà que els pilots que disputin el certamen andorrà de pilotatje sobre gel al volant d’un Clio RX es veuran reflectits tant en la classificació global dels 2RM, com en la classificació especifica del Clio Ice Trophy.

El Clio RX, amb els seus 180cv i la seva caixa de canvis seqüencial entre altres qualitats es mostra com un vehicle ideal per aquest tipus de competició.

Cal esmentar que la categoria de 2RM va tornar, fa tres anys, a l’escenari del Port d’Envalira amb la inquietud, per part dels organitzadors, que fos una opció per als més joves per a iniciar-se en el món de la competició, sense tancar la porta a il·lustres veterans que mantenen intactes les seves ànsies de competir.

Les expectatives s’han complert de manera clara. En aquesta edició s’ha mantingut de manera regular una graella de 17 pilots, amb esment especial al fet que pilots de menys de 16 anys han estat de manera regular en el top5, algun d’ells fins i tot va aconseguir un triomf. El vencedor de la categoria del 2021 del campionat que es disputa en el Circuit Andorra, Alex “Sito” Español té 20 anys acabats de fer.

Els organitzadors es mostren molt satisfets per l’acord aconseguit amb Renault, amb el qual estan convençuts que reforçaran l’opció de captar nous talents del motorsport. Amb tot, és un pas més perquè les GSeries aconsegueixin el seu objectiu de convertir-se en una cita ineludible, en les primeres setmanes de cada any, per als pilots que vulguin mantenir l’activitat en un període de temps en què els calendaris de curses estan en “stand by”.