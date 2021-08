Títol: DOC

Durada: 55 min.

Gènere: Drama, Mèdic

Creació: Viola Rispoli, Francesco Arlanch

Intèrprets: Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro

Temporades: 2 Capítols: 16

Sinopsi:

DOC és una sèrie italiana de drama mèdic basada en fets reals en què un metge de prestigi s’ha d’enfrontar a una pèrdua de memòria que li impedeix recordar els seus últims dotze anys de vida.

A causa d’un trauma cerebral, el doctor Andrea Fanti ha perdut la memòria i ja no és el metge brillant que era, sinó ara un simple pacient. Ara s’ha d’enfrontar a un món desconegut on familiars, fills i amics tornen a ser uns estranys per a ell.

La seva carrera també ha de començar-des del principi com a resident. Malgrat tot, l’hospital continua sent l’únic lloc on se sent com a casa.