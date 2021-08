La volta al pantà de Sant Antoni (Pobla de Segur)

Molt a prop de la Pobla de Segur (el Pallars Jussà) trobem el pantà de Sant Antoni, un dels embassaments d’aigua dolça més grans de Catalunya. La ruta d’avui, de 20 quilòmetres, ens porta a fer una caminada de cinc hores al voltant del pantà, per camins planers que passen entre camps de conreu. L’itinerari, a banda de permetre’ns gaudir de la bellesa d’aquest paratge, encerclat pels cingles de Pessonada, la serra de Carreu i la muntanya de Sant Corneli, també ens permet fer un viatge al passat, visitant el castell medieval d’Aramunt Vell i l’Ermita de Santa Maria, i visitar tres petits pobles que s’aixequen al costat de la riba del pantà: Aramunt, Pessonada i Sant Martí de Canals.

Comencem a caminar des de la plaça de l’església d’Aramunt, on hi arribem des de la Pobla de Segur creuant el riu Noguera Pallaresa cap el Pont del Claverol. Des d’aquí prenem una pista que s’enfila i volta el tossal de Sant Pere, que s’aixeca sobre aquest municipi. Al final de la pujada agafarem un camí que baixa cap a la dreta i que ens porta fins a les ruïnes del castell medieval d’Aramunt i l’ermita de Santa Maria.

Reprenem la marxa tornant a la pista principal, que hem deixat abans per acostar-nos fins al castell i l’ermita, i la seguim fins trobar una pista, a mà esquerra, que es troba en millor estat, i que ens porta fins a la carretera asfaltada, molt a prop del poble de Pessonada. Val la pena visitar-lo, sobretot la part baixa, on trobarem uns porxos amb unes vistes fabuloses de l’embassament de Sant Antoni i, molt important, una font on poder omplir de nou la cantimplora.

El camí segueix una estona més per la carretera direcció a Aramunt. Però nosaltres deixarem aviat aquesta via de cotxes, que passa entre camps de conreu, a una banda, i l’embassament, a l’altra, i quan puguem agafarem un sender que va més a prop de l’aigua i que podrem seguir fins quasi a punt d’arribar de nou a Aramunt i completar la nostra ruta.