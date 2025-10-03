El ministre de Medi Ambient i els cònsols de Canillo i Ordino expliquen el projecte per a assolir la protecció del 30% del territori

El projecte per a arribar a tenir el 30% del territori nacional sota figures de protecció continua avançant. El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, acompanyat del cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, i de la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, han iniciat una ronda de reunions amb diversos actors institucionals, socials, econòmics i medi ambientals per a presentar els detalls del projecte per a impulsar un nou parc natural nacional que permetrà protegir 73 km² d’Andorra.
El projecte del parc natural, que va fer un pas decisiu el passat 5 de juny amb la signatura d’un memoràndum d’entesa entre el Govern i els dos comuns, permetrà ampliar les figures de protecció actuals i impulsar una xarxa de parcs naturals que abraci els espais de més alt valor ecològic, paisatgístic i identitari del país.
Aquest divendres el ministre i els cònsols s’han reunit amb l’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient (APAPMA), l’associació en defensa dels animals de companyia (Laika) i amb l’Associació de Propietaris de Terres no Edificades d’Andorra. Aquesta setmana també s’han pogut trobar amb l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra, i es continuarà la ronda de trobades al llarg del mes d’octubre amb altres actors.
En aquestes reunions, el ministre i els cònsols exposen els beneficis ambientals, socials i econòmics que comporta la creació d’un nou parc natural, així com la compatibilitat del projecte amb els usos tradicionals del territori, com la ramaderia extensiva, l’agricultura, la caça i la pesca. Una protecció que també respectarà l’ordenament institucional del país i la garantia de les competències dels actors que hi participen. El projecte permetrà superar la fita de protecció del 30% de territori que Andorra s’ha fixat per a l’any 2030, sumant-se a les figures de protecció ja existents com els parcs naturals del Comapedrosa i la Vall de Sorteny, i el paisatge cultural de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.
El ministre ha destacat que “preservar el patrimoni natural no és només una responsabilitat institucional, sinó una oportunitat per a reforçar la nostra identitat com a societat de muntanya i per a garantir la sostenibilitat del nostre entorn per a les generacions futures”.
Amb aquesta acció, el Govern reafirma el seu compromís amb una política ambiental ambiciosa, consensuada i dotada de mitjans reals. Les trobades permetran recollir aportacions, resoldre dubtes i avançar cap a la redacció de la llei de declaració del parc, tal com marca la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge. Així mateix, es treballa de forma paral·lela amb la redacció dels plans de gestió que han de convertir aquest territori en un autèntic espai natural protegit.