Dimecres de Xics i Dijous a la Fresca, activitats a la Massana

Els infants xalen d’allò més amb les activitats organitzades a la Massana (Eduard Comellas / Comú)

El Comú de la Massana ha programat per aquest estiu dos cicles d’espectacles de l’aire lliure, que donen el tret de sortida aquesta mateixa setmana. Els Dimecres de Xics portaran els jocs gegants de Ludiespai, uns jocs per a treballar el sentit de l’equilibri i alhora divertir-se i refrescar-se. Serà al Prat Gran, entre les 17.10 i les 19.30 hores.

D’altra banda, els Dijous a la Fresca arranquen amb el concert de Músiques del Món, amb David Sanz a la guitarra i la veu de Roser Puigbò. El duet oferirà dels de cançó d’arrel i tradicional a jazz o cançó d’autor, a través d’un format íntim. Serà dijous, a les 20 hores, a la plaça de les Fontetes.

En un altre ordre de coses, ja estan obertes les inscripcions per a la ruta literària “Herois perseguits per la Gestapo”, que recorrerà els escenaris de les xarxes d’evasió narrats per diferents novel·les escrites a Andorra. La ruta transcorrerà entre Llorts i la Massana i la sessió clourà a l’Hostal Palanques, epicentre de l’activitat dels passadors a la Massana. Seran dues sessions, el 29 de juliol i el 13 d’agost, conduïdes per Roser Porta i Tony Lara. Les inscripcions ja es poden fer a l’Oficina de Turisme