Dimecres amb tres accidents que se salden amb quatre ferits a la xarxa viària del Principat

Un motorista de 32 anys ha resultat ferit aquest dimecres a la tarda en un accident de circulació a la carretera de Sant Pere, al Tarter, a la parròquia de Canillo. El conductor del vehicle de dues rodes ha caigut de la motocicleta, amb matrícula andorrana, i s’ha sortit de la via. En el succés no s’ha vist implicat cap altre vehicle. El sinistre de trànsit ha tingut lloc instants abans de les sis de la tarda.
Així mateix, aquest dimecres a la tarda s’ha produït un segon accident, en aquest cas, a la CG-5, a Arinsal, a la parròquia de la Massana, entre una furgoneta i un turisme, ambdós amb matrícula andorrana. Tant el conductor de la furgoneta, de 42 anys, com la conductora del turisme, de 45, han resultat ferits. Aquest incident viari també s’ha produït a tocar de les sis de la tarda.
Finalment, cap a un quart de vuit del vespre, la Policia ha rebut un tercer avís per un accident de circulació en què ha resultat ferida la conductora d’una motocicleta amb matrícula andorrana. Es tracta d’una dona de 43 anys. Els fets han passat a la CG-2, a la rotonda del Km0 d’Escaldes-Engordany. En aquest sinistre tampoc s’ha vist implicat cap altre vehicle.