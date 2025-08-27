Una veïna d’Escaldes denuncia una agressió sexual mentre era en un ascensor

Un home ha estat detingut aquest dimarts per haver fet tocaments a una dona a Escaldes-Engordany. L’agressió sexual va tenir lloc dilluns dins l’ascensor d’un edifici residencial. La víctima va denunciar els fets l’endemà, mentre que l’agressor, que és resident, ja ha passat a disposició judicial acusat d’un delicte contra la llibertat sexual.
D’altra banda, la Policia continua especialment vigilant al Pas de la Casa després que una jove denunciés haver estat assetjada en dues ocasions la setmana passada mentre tornava cap a casa.