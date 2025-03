Dimarts vinent, Festa de Carnaval per a la gent gran a la Seu

Cartell anunciant la Festa de Carnaval de la gent gran a la Seu (Aj. la Seu)

Aquest proper dimarts, dia 4 de març, se celebrarà a la Seu d’Urgell, l’habitual festa de cada any adreçada a la gent gran. Es tracta de la Festa de Carnaval que té com a públic principal els padrins i padrines de la Seu i de la comarca de l’Alt Urgell. La vetllada està programada per a que comenci a les 17 hores i es farà a la sala del casal, al Centre Cívic “El Passeig”.

Des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell es fa una crida a la gent gran per a que participi a la Festa de Carnaval i s’anima al col·lectiu a que hi prengui part amb disfresses. La diversió està assegurada perquè es comptarà amb l’actuació musical del Duo Làser i, a més, a la mitja part, hi haurà berenar per als assistents.